***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye azaltımı ve eşanlı bedelli sermaye artırımı yapılması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020 HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 92.500.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 31.600.000,000 35,46576Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 89.100.000 31.600.000,000 35,46576Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 35.000.000,000 60,86956 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 35.000.000,000 60,86956Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan payların BİST'in ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu paylar Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12 Mayıs 2020 tarihli toplantısı ile aşağıdaki hususlarda karar verilmiştir:1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, 89.100.000 TL'den 57.500.000 TL'ye azaltılması ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, eş anlı olarak 35.000.000 TL %60,86956522 oranında sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 92.500.000 TL'ye artırılması2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın Şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve Şirkete sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının Şirketin geçmiş yıllar zararlarının Şirketin sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve Şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde azalma olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesi4. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve rüçhan haklarının 12 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul kapanış fiyatının nominal değerin üzerinde olduğu göz önünde bulundurularak 1 TL nominal değerden kullandırılması5. Arttırılan 35.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 Türk Lirası nominal değerli 35.000.000 (otuz beş milyon) adet payın hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi6. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi8. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesi9. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması10. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılması (Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni)11. Çıkarılmış sermayenin 57.500.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak 92.500.000 TL'ye artırılması için gerekli iznin ve şirket esas sözleşme maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması12. Sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesi13. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması ve gerekli ön izinlerin alınmasını takiben, sermaye azaltımı ve artırımı ve esas sözleşme değişiklik teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve işbu sermaye azaltım ve eşanlı sermaye artırım işlemleri kapsamında gerekli diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi.EK-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 PERA - Tadil Metni (120520).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844599BIST