***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye azaltımı ve eşanlı bedelli sermaye artırımı yapılması - sermaye azaltımı tutarının değiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye azaltımı ve eşanlı bedelli sermaye artırımı yapılması - sermaye azaltımı tutarının değiştirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 95.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 29.100.000,000 32,65993Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 89.100.000 29.100.000,000 32,65993Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 35.000.000,000 58,33333 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 35.000.000,000 58,33333Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan payların BİST'in ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu paylar Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarEk Açıklamalar:Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2020 tarihli toplantısı ile Şirketimizin 12 Mayıs 2020 tarihinde almış olduğu 277 Karar No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın ("Eski Karar"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2014 tarihli ve 26/856 sayılı ve 03.12.2014 tarih ve 34/1185 sayılı ilke kararları uyarınca Şirketimizin hisse fiyatının nominal değerin altında oluşması nedeniyle sermaye azaltımı tutarının 31.600.000 TL yerine 29.100.000 TL olarak belirlenecek şekilde revize edilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolarında yer alan 31.638.006 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları tutarındaki bilanço açığının 29.100.000 TL'lik kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19'uncu maddesi kapsamında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:1. Eski Karar'ın 1 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi:"Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, 89.100.000 TL'den 60.000.000 TL'ye (%32,65993) azaltılması ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, eş anlı olarak 35.000.000 TL (%58,33333) oranında sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 95.000.000 TL'ye artırılması"2. Eski Karar'ın 4 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi:"Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılması"3. Eski Karar'ın 5 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi:Arttırılan 35.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 kuruş nominal değerli 3.500.000.000 (üç milyar beş yüz milyon) adet payın hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi4. Eski Karar'ın 10 numaralı maddesi uyarınca yine Eski Karar'ın Ek-1'inde yer alan Tadil Metni'nin revize edilerek bu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan yeni haliyle (EK-1) değiştirilmesi ve konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi içi gerekli hazırlıkların yapılması5. Eski Karar'ın 11 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi:"Çıkarılmış sermayenin 60.000.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak 95.000.000 TL'ye artırılması için gerekli iznin ve şirket esas sözleşme maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması"6. Eski Karar'ın bu Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmeyen maddelerinin geçerliliğini sürdürmeye devam etmesi.EK-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Pera GYO ES m.8 Eski-Yeni Karşılaştırmalı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845927BIST