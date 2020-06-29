***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Sermaye Azaltım ve Eş Anlı Arttırımı SPK Basvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 95.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 29.100.000,000 32,65993Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 89.100.000 29.100.000,000 32,65993Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 35.000.000,000 58,33333 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 35.000.000,000 58,33333Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan payların BİST'in ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu paylar Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 89.100.000 (seksen dokuz milyon yüz bin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 (atmış milyon) Türk Lirası'na azaltılması ve eş anlı olarak 95.000.000 (doksan beş milyon) Türk Lirasına çıkarılması işlemlerine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 26 Haziran 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır.Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahnamenin onaylanması durumunda Kurul tarafından onaylı olan İzahname metni ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.EK 1: Taslak İzahnameEk 2: Sermaye azaltımı ve eş anlı artırım işleminin gerekçesine ilişkin YK raporuEklenen DökümanlarEK: 1 PERA GYO - IZAHNAME (KAP).pdfEK: 2 YKK (YK Raporu).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853352BIST