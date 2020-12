***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye azaltımı işleminin iptali ve sermaye arttırım tutarının değiştirilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye azaltım iptali ve sermaye attırım tutarının değiştirilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 142.560.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 53.460.000,000 60,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır22.10.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu'nda Kasım ayının son haftasında yaşanan üye değişikliklerinin ardından oluşan yeni Yönetim Kurulu, halen Sermaye Piyasası Kurulu incelemesinde bulunan sermaye artırımı başvurusunu tekrar değerlendirerek sermaye azaltımı işleminin tamamen iptal edilmesine ve sermaye artırımı tutarının 53.460.000,-TL olarak belirlenerek yalnızca sermaye artırımı ile başvuru sürecinin devam ettirilmesine karar vermiştir.Bu son karara uygun şekilde 12.05.2020 tarih ve 277 sayılı Yönetim Kurulu, 20.05.2020 tarih ve 278 sayılı Yönetim Kurulu ve 09.11.2020 tarih ve 293 sayılı Yönetim Kurulu kararları tadil edilmiş olup kararlar diğer tüm yönleriyle kabul ve teyid edilmiştir.Bu konuda alınan kararların çokluğu ve içeriklerinin gösterdiği değişiklikler nedeniyle Yönetim Kurulunun nihai kararının aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 250.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 53.460.000,-TL (%60) artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 142.560.000,-TL'ye artırılması2. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılması3. Artırılan 53.460.000,-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerli 5.346.000.000 adet payın hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesi7. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması8. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi (Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni)9. Çıkarılmış sermayenin 142.560.000,-TL'ye artırılması için gerekli iznin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması10. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesi11. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi.Bu son duruma göre güncellenmiş Fon Kullanım Raporu ve taslak İzahname de ekte yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 PERA GYO - Revize Edilen IZAHNAME_01.12.2020.pdfEK: 2 Fon Kullanim Raporu_01.12.2020.pdfEK: 3 Ana Sozlesme tadil metni_01.12.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890705BIST