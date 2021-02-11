***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 142.560.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 Hamiline PEGYO(RÜÇHAN), TRRGMYO00061 263.408,725Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 263.408,725Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.S.'nin yeni pay hakları kullanılmayan ve borsada satılamayan payları satınalma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.01.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.06.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.12.2020 tarihli ve 298 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan İzahname'nin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/11 sayılı kararı kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.- Yeni pay alma haklarının 53.196.591,275 TL'lik nominal değerli kısmı İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 18 Ocak 2021 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında kullanılmış,- Yeni pay alma haklarının kullanımdan sonra kalan 263.408,725 TL'lik nominal değerli pay 3 Şubat ve 4 Şubat 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş (BİAŞ) Birincil Piyasa da 2 iş günü süreyle satışa sunulmuş ve ilgili payların tamamının satışı 3 Şubat 2021 itibariyle tamamlanmıştır.Bu çerçevede sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacaktır.Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Pera GYO Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909130BIST