***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 142.560.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 Hamiline PEGYO(RÜÇHAN), TRRGMYO00061 263.408,725Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 263.408,725Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.S.'nin yeni pay hakları kullanılmayan ve borsada satılamayan payları satınalma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.01.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.03.2021SPK Başvuru Tarihi 26.06.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 16.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle gerçekleşen sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması üzerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız 15.02.2021 tarihli başvurumuzun SPK tarafından 01.03.2021 tarihli yazı ile uygun bulunduğu ve bu kapsamda Esas Sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesi maksadıyla başvuruda bulunduğumuz kamuya duyurulmuştu.Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin karar, 16.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 16.03.2021 tarihli 10288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederizEklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme Pera GYO-16.03.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918535BIST