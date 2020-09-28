***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.09.2020 11:39
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı ile ilgili 14.09.2020 tarihli ve 287 sayılı yönetim kurulu kararı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğı`nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Saygìlarìmìzla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876908
BIST
14:311.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:317,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1341
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:319,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1888
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:31465,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,05
|Açılış
|: 465,54
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|AYCES
|92,50
|10.396.003
|% -9,40
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,48
|85.676.898
|% -7,82
|
|SISE
|7,52
|1.982.372.301
|% 6,36
|
|GARAN
|7,05
|1.219.895.424
|% -1,67
|
|ASELS
|17,44
|692.893.547
|% 1,28
|
|CEMTS
|15,34
|376.879.884
|% 2,54
|
|THYAO
|10,48
|360.262.073
|% 0,19
|
|SISE
|7,52
|1.982.372.301
|% 6,36
|
|GARAN
|7,05
|1.219.895.424
|% -1,67
|
|ODAS
|2,69
|276.926.253
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.048.067
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.023.027
|% 0,00
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7881
|7,7929
|% 1,76
|
|Euro
|9,0867
|9,0977
|% 2,14
|
|Sterlin
|10,0365
|10,0868
|% 3,13
|
|Frank
|8,3850
|8,4355
|% 2,09
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 1,80
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,25
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|30,22
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|14,62
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,11
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,01
|
Seans Raporu
14:29
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 02 kaybederek (% -0.20 ) 1, 029
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14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, VANGD, ALMAD, COSMO, OSMEN, BALAT, MMCAS, SUMAS, ATSYH, ISBIR