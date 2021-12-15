***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2021 12:19
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OĞUZ SATICI Yönetım Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
GÖKHAN ÖZER Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983352
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,4118
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 0,5249
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7375
En Düşük
16,1749
18:05839,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 20,03
|Açılış
|: 839,65
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7896
|14,8039
|% 2,83
|
|Euro
|16,6471
|16,7563
|% 3,35
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 2,58
|
|Frank
|15,8679
|15,9635
|% 2,32
|
|Riyal
|3,9276
|3,9473
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-6,22
|
|Altın Gr.
|839
|839
|19,21
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,33
|0,16
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
|