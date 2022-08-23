***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVildan Yılmaz Doğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Planlama Müdürü 15.12.2020 02122434450 vildand@peragyo.com Düzey 3 LisansıBerati Usta Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.08.2022Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Global Yatırım Holding Anonim Şirketi 8825489 TRY 6,19Diğer 133734511 TRY 93,81Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 29.07.2022 Bağımsız Üye DeğilERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 29.07.2022 Bağımsız Üye DeğilHALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye DeğilMURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)SAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN ÖZER Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057764BIST