***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 15:05
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Vildan Yılmaz Doğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Planlama Müdürü 15.12.2020 02122434450 vildand@peragyo.com Düzey 3 Lisansı
Berati Usta Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.08.2022
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi 8825489 TRY 6,19
Diğer 133734511 TRY 93,81
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 29.07.2022 Bağımsız Üye Değil
ERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 29.07.2022 Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Değil
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
SAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ÖZER Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057764
BIST