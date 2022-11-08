***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2022 12:37
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Servet BİLGE Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komite Üyesi 08.11.2022 212 916 26 56 servet.bilge@peragyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 204206
Hürü TAT Muhasebe Müdürü 27.10.2022 huru.tat@peragyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077900
BIST
12:554.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 53,84
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
12:5518,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1314
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
12:5518,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0921
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6271
En Düşük
18,4643
12:55999,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,34
|Açılış
|: 999,49
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,03
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler12:53
|GUBRF
|162,80
|708.851.985
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|25.715.307
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.158.300
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|113.110.460
|% 9,94
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|SILVR
|31,24
|20.756.973
|% -9,45
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|36,80
|8.117.415.855
|% 0,49
|
|THYAO
|111,70
|5.902.213.426
|% 4,20
|
|KRDMD
|13,38
|3.080.569.101
|% -3,39
|
|ASELS
|36,38
|2.414.985.011
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,73
|2.186.407.658
|% -1,25
|
|EKGYO
|4,73
|2.186.407.658
|% -1,25
|
|KRDMD
|13,38
|3.080.569.101
|% -3,39
|
|EREGL
|36,80
|8.117.415.855
|% 0,49
|
|SKBNK
|2,14
|440.959.410
|% 2,88
|
|PETKM
|14,51
|2.168.723.041
|% -0,96
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6115
|% 0,73
|
|Euro
|18,6115
|18,6219
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2896
|21,3963
|% 0,34
|
|Frank
|18,7361
|18,8489
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,64
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,85
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|-34,00
|
|Tam
|6.695
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,04
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|-0,61
|