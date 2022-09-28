***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziZümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İSTANBULYeni Şirket MerkeziGülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBULDeğişiklik Tarihi28/09/2022AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 28/09/2022 tarihinde toplanmış ve şirket merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür. Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İSTANBUL adresinden, Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz merkez adresiAdres: Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065669BIST