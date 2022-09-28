***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
28.09.2022 15:28
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
28/09/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28/09/2022 tarihinde toplanmış ve şirket merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür. Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İSTANBUL adresinden, Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz merkez adresi
Adres: Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065669
BIST
17:193.086
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
3.081
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|Önceki Kapanış
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17:19981,62
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|Açılış
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989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BFREN
|1.390,40
|23.068.810
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.864.494
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.751.721
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|154.092.616
|% -9,96
|
|ISGYO
|6,65
|17.915.113
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|THYAO
|66,50
|3.603.863.964
|% -3,55
|
|ASELS
|29,50
|3.091.915.358
|% 2,64
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,78
|1.706.636.593
|% -2,44
|
|SKBNK
|1,83
|931.601.858
|% -1,61
|
|TSKB
|2,40
|967.166.799
|% 2,56
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|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
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|ZOREN
|3,19
|889.840.884
|% -7,54
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5241
|18,5369
|% 0,10
|
|Euro
|18,0792
|18,0941
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,2533
|20,3549
|% 0,83
|
|Frank
|18,8049
|18,9182
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9168
|4,9415
|% 0,40
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
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|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
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Seans Raporu
17:17
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 51 kaybederek (% -3.40 ) 3, 371
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17:32XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 45 altında . İşlem hacmi 45, 843.00 milyon TL de
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17:32GRNYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 877 adet işlem
-
17:31ERBOS
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 782 adet işlem
-
17:30USAK
Yüzde -7.90 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 281, 705 adet işlem