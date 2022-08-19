***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 13.08.2022 tarihinde yaptığı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına ve Murat TAŞYÜREK (Başkan) ve Halil ÜRÜN'ün (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Berati USTA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,- Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Murat TAŞYÜREK (Başkan) ve Sami DUMAN'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına ve Murat TAŞYÜREK (Başkan) ve Sami DUMAN'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına karar vermiştir.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057073BIST