***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.08.2022 13:25
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 13.08.2022 tarihinde yaptığı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına ve Murat TAŞYÜREK (Başkan) ve Halil ÜRÜN'ün (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Berati USTA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,
- Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Murat TAŞYÜREK (Başkan) ve Sami DUMAN'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına ve Murat TAŞYÜREK (Başkan) ve Sami DUMAN'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057073
BIST
15:063.017
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:06
|SAYAS
|50,60
|62.872.919
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.208.708
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.612.862
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.372.067
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.539.951
|% 9,95
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|ALCTL
|31,56
|67.038.221
|% -9,10
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,44
|351.876.325
|% -7,46
|
|DENGE
|2,25
|54.199.391
|% -7,41
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|LKMNH
|17,24
|32.461.988
|% -6,36
|
|THYAO
|69,05
|3.228.188.354
|% -0,86
|
|SISE
|25,68
|2.525.989.287
|% 0,71
|
|PETKM
|11,12
|2.163.936.613
|% 0,54
|
|EREGL
|29,68
|2.104.519.580
|% 0,68
|
|TUPRS
|330,50
|2.061.123.318
|% 0,46
|
|EKGYO
|3,72
|1.246.103.996
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,73
|1.759.126.087
|% -3,05
|
|DOHOL
|4,93
|1.080.002.642
|% 4,01
|
|ALBRK
|2,00
|435.954.335
|% 2,04
|
|PETKM
|11,12
|2.163.936.613
|% 0,54
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1018
|18,1082
|% 0,16
|
|Euro
|18,2056
|18,2191
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,3716
|21,4788
|% -0,57
|
|Frank
|18,8498
|18,9633
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8069
|4,8310
|% 0,23
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-6,01
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-42,00
|
|Tam
|6.846
|6.897
|-40,00
|
|Yarım
|3.336
|3.372
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|-10,00
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|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,13
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|B. Petrol
|94,39
|94,39
|-2,20
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