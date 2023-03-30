***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli kararıyla Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni seçilen yönetim kurulu üyeliklerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca (i) Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Duman ve Alpaslan Tolga Gürses'in iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sami Duman'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, (ii) Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Duman ve Alpaslan Tolga Gürses'in iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Alpaslan Tolga Gürses'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, (iii) Yönetim Kurulu üyeleri Sami Duman, Birtan Gülererli ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline ve Sami Duman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine ve (iv) Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129924BIST