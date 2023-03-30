***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2023 19:04
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli kararıyla Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni seçilen yönetim kurulu üyeliklerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca (i) Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Duman ve Alpaslan Tolga Gürses'in iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sami Duman'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, (ii) Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Duman ve Alpaslan Tolga Gürses'in iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Alpaslan Tolga Gürses'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, (iii) Yönetim Kurulu üyeleri Sami Duman, Birtan Gülererli ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline ve Sami Duman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine ve (iv) Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129924
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
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|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,3900
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|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2062
|Açılış
|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,0100
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21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.219,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.219,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
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1.220,12
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1645
|19,1684
|% 0,25
|
|Euro
|20,9275
|20,9647
|% 0,99
|
|Sterlin
|23,6460
|23,7646
|% 0,63
|
|Frank
|20,8891
|21,0149
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0905
|5,1160
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|15,23
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|10,38
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.209
|8.306
|30,00
|
|Yarım
|4.024
|4.065
|15,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.032
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
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17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem