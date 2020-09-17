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***PEGYO* *SAFKR* *VAKKO* *DNISI* *OYAKC* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

17.09.2020 13:51
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO******SAFKR******VAKKO******DNISI******OYAKC******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler PEGYO, DNISI, KUYAS, OYAKC, SAFKR, VAKKO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 86.473,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. TREDIMY00027 DNISI E 64,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. TREKYAS00018 KUYAS E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. TRAMRDIN91F2 OYAKC E 0,494 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRESFEK00027 SAFKR E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. TRAVAKKO91B7 VAKKO E 1.069.777,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875442


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FMIZP 111,10 72.307.837 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
ARTI 6,61 1.447.689 % 9,98  
KSTUR 201,60 1.651.306 % 9,98  
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Dolar 7,5573 7,5604 % 0,75  
Euro 8,9311 8,9386 % 0,80  
Sterlin 9,7197 9,7685 % 0,14  
Frank 8,2648 8,3146 % 0,53  
Riyal 2,0092 2,0193 % 0,69  
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16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 -20,02  
Altın Gr. 471 471 -2,24  
Cumhuriyet 3.123 3.170 -12,00  
Tam 3.109 3.186 -10,43  
Yarım 1.503 1.541 -5,05  
Çeyrek 754 771 -2,53  
Gümüş.Ons 26,46 26,49 -0,69  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,11  
B. Petrol 42,02 42,02 -0,20  
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