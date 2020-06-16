***PEGYO* *SKBNK* *PAPIL* *USAK* *INFO* *IYF* *IHYAY* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.06.2020 09:08
***PEGYO******SKBNK******PAPIL******USAK******INFO******IYF******IHYAY******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY, INFO, IYF, PAPIL, PEGYO, SEK, SKBNK, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851307
BIST
13:49111.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.750,32
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
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111.399
En Düşük
110.706
13:496,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 6,8585
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|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8450
En Düşük
6,7909
13:497,7485
En Yüksek
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|: 0,26%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7100
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En Düşük
7,6789
13:49380,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,40
|Açılış
|: 380,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,97
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.660.300
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.824.571
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.032.392
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.196.632
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,05
|2.599.608
|% -6,94
|
|ASELS
|32,64
|657.301.535
|% 2,06
|
|GSRAY
|3,37
|602.328.869
|% 2,43
|
|GARAN
|8,23
|560.760.050
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|507.722.105
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|424.321.083
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,96
|507.722.105
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|424.321.083
|% 7,17
|
|GSRAY
|3,37
|602.328.869
|% 2,43
|
|ODAS
|2,13
|361.668.840
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,61
|239.114.625
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6177
|8,6609
|% 0,51
|
|Frank
|7,1962
|7,2396
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|5,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.491
|7,20
|
|Tam
|2.542
|2.559
|7,40
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,60
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|0,62
|