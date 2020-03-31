***PEGYO******YAYLA******GLYHO******NETAS******KAREL******EDIP******CMBTN******OZKGY******TGSAS******DAGI******OLMIP******PSDTC******HURGZ******SRVGY******BFREN******ADANA******KONYA******AVISA******RYGYO******SELEC******AKCNS******ALGYO******BUCIM******ISDMR******BIZIM******KRGYO******GYHOL******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ADANA, AKCNS, ALGYO, AVISA, BFREN, BIZIM, BUCIM, CMBTN, CRDFA, DAGI, EDIP, GLYHO, GYHOL, HURGZ, ISDMR, KAREL, KONYA, KRGYO, NETAS, OLMIP, OZKGY, PEGYO, PSDTC, RYGYO, SELEC, SRVGY, TGSAS, YAYLA]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar18/03/2020 tarihinde duyurulmuş olan 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Yıldız Pazar ve Ana Pazar grupları ekteki duyuruda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833668BIST