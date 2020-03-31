***PEGYO* *YAYLA* *GLYHO* *NETAS* *KAREL* *EDIP* *CMBTN* *OZKGY* *TGSAS* *DAGI* *OLMIP* *PSDTC* *HURGZ* *SRVGY* *BFREN* *ADANA* *KONYA* *AVISA* *RYGYO*
31.03.2020 19:41
***PEGYO******YAYLA******GLYHO******NETAS******KAREL******EDIP******CMBTN******OZKGY******TGSAS******DAGI******OLMIP******PSDTC******HURGZ******SRVGY******BFREN******ADANA******KONYA******AVISA******RYGYO******SELEC******AKCNS******ALGYO******BUCIM******ISDMR******BIZIM******KRGYO******GYHOL******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADANA, AKCNS, ALGYO, AVISA, BFREN, BIZIM, BUCIM, CMBTN, CRDFA, DAGI, EDIP, GLYHO, GYHOL, HURGZ, ISDMR, KAREL, KONYA, KRGYO, NETAS, OLMIP, OZKGY, PEGYO, PSDTC, RYGYO, SELEC, SRVGY, TGSAS, YAYLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/03/2020 tarihinde duyurulmuş olan 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Yıldız Pazar ve Ana Pazar grupları ekteki duyuruda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833668
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6038
En Düşük
6,5522
18:057,2552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05338,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,76
|Açılış
|: 338,55
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1629
|8,2038
|% 0,24
|
|Frank
|6,8081
|6,8491
|% -0,33
|
|Riyal
|1,7485
|1,7573
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.593
|-29,52
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|-0,05
|