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***PEGYO* *YONGA* *SAFKR* *EREGL* *BRMEN* *ISBIR* *BTCIM* *VAKKO* *DNISI* *KUYAS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

13.04.2021 17:23



***PEGYO******YONGA******SAFKR******EREGL******BRMEN******ISBIR******BTCIM******VAKKO******DNISI******KUYAS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BRMEN, BTCIM, DNISI, EREGL, ISBIR, KUYAS, PEGYO, SAFKR, VAKKO, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E NURETTİN UYAR 1.852,380
BRMEN 2 BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. E FATMA DENEME 2.278,610
BTCIM 3 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E MEHMET RİDVAN ERTAN 107,697
DNISI 4 DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HATİCE AKSAKAL 32,000
EREGL 5 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E CEMAL DEMİRTAŞ 165,850
ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E CİHANGİR ERİKCİ 45,900
KUYAS 7 KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. E HATİCE AKSAKAL 1,000
PEGYO 8 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HATİCE AKSAKAL 356,000
SAFKR 9 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HATİCE AKSAKAL 1,000
VAKKO 10 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. E HATİCE AKSAKAL 3,000
YONGA 11 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ AKA 8.280,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927529


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