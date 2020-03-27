***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 14:24
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832816
BIST
17:3988.654
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -2.873,59
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:396,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:397,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:39336,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,21
|Açılış
|: 336,72
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|217.900.322
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|371.319.402
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|20.918.268
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.069.276
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|AVISA
|12,60
|1.354.696
|% -10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.530.286
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.746.718
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,60
|6.301.782
|% -9,54
|
|MTRYO
|4,32
|2.320.353
|% -8,67
|
|THYAO
|8,87
|1.494.295.054
|% -4,11
|
|GARAN
|7,92
|855.584.431
|% -0,25
|
|ASELS
|23,12
|680.068.378
|% -4,70
|
|ECILC
|5,19
|586.490.657
|% 7,01
|
|PGSUS
|34,54
|371.319.402
|% 10,00
|
|THYAO
|8,87
|1.494.295.054
|% -4,11
|
|IHLGM
|0,86
|137.984.550
|% 2,38
|
|ODAS
|1,27
|183.410.082
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|237.249.651
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|53.884.517
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9043
|7,9439
|% 1,57
|
|Frank
|6,6872
|6,7275
|% 1,11
|
|Riyal
|1,7143
|1,7229
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.621
|-10,10
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|0,00
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