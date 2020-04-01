***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 11:51
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833762
BIST
11:4188.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -788,62
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:416,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0360
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6511
En Düşük
6,6108
11:417,2859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:41340,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,08
|Açılış
|: 340,86
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.224.275
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|TSPOR
|3,43
|36.756.509
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,13
|6.755.515
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|17.347
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,56
|13.346.895
|% -5,19
|
|QNBFB
|33,64
|272.777
|% -5,19
|
|PGSUS
|36,36
|194.522.560
|% 6,32
|
|ODAS
|1,41
|138.185.457
|% 3,68
|
|IHLGM
|1,12
|110.845.369
|% 6,67
|
|HUBVC
|20,88
|72.431.965
|% 2,25
|
|TKNSA
|6,37
|52.956.259
|% 4,60
|
|IHLGM
|1,12
|110.845.369
|% 6,67
|
|ODAS
|1,41
|138.185.457
|% 3,68
|
|CEMAS
|0,79
|41.700.873
|% 5,33
|
|ADESE
|1,04
|27.838.701
|% 0,97
|
|IHYAY
|0,79
|14.971.164
|% 9,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1912
|8,2323
|% 0,04
|
|Frank
|6,8567
|6,8981
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7608
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,32
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,88
|13,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,94
|24,94
|-1,41
|