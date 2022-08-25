***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2022 17:19
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058352
BIST
17:163.122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 61,99
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:1618,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:1618,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:161.025,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.025,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SNGYO
|4,18
|77.381.376
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.521.653.626
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.323.098
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|415.357.861
|% -7,08
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,40
|203.014.295
|% -5,86
|
|ISCTR
|7,84
|6.912.169.006
|% 4,12
|
|THYAO
|69,95
|6.244.560.090
|% 1,89
|
|YKBNK
|6,42
|4.227.834.242
|% 6,29
|
|AKBNK
|11,75
|4.141.997.347
|% 6,14
|
|GARAN
|25,28
|2.822.423.427
|% 7,94
|
|ISCTR
|7,84
|6.912.169.006
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,42
|4.227.834.242
|% 6,29
|
|EKGYO
|3,83
|2.322.861.157
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,75
|4.141.997.347
|% 6,14
|
|ALBRK
|2,49
|630.703.147
|% 5,96
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1610
|18,1752
|% 0,18
|
|Euro
|18,1484
|18,1622
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4019
|21,5092
|% 0,35
|
|Frank
|18,7698
|18,8829
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8216
|4,8458
|% 0,20
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|30,00
|
|Tam
|6.860
|6.910
|-5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,57
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30ALBRK
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 569, 825 adet işlem
-
17:29DGNMO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 982, 128 adet işlem
-
17:28DAGHL
Yüzde 5.83 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 329 adet işlem
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 63 artarak (% 2.31 ) 2, 778
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, QNBFB, TLMAN, HKTM, BRMEN, SNGYO, DGNMO, HEDEF, KLNMA, HALKB