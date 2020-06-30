***PEKGY* *HATEK* *ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
30.06.2020 11:35
***PEKGY******HATEK******ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ERSU, HATEK, PEKGY]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ERSU GIDA 65 01/07/2020
HATAY TEKSTIL 41 01/07/2020
PEKER GMYO 26 01/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853419
BIST
11:35116.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 735,01
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:356,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:357,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:35390,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 390,69
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.527.215
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.069.746
|% 9,95
|
|NUGYO
|4,78
|17.099.980
|% 9,89
|
|PRKAB
|5,23
|10.204.666
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|47.622.607
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,10
|279.897.578
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|ULAS
|6,08
|2.739.231
|% -5,30
|
|GARAN
|8,56
|434.175.501
|% 0,35
|
|KRDMD
|3,16
|419.573.616
|% 1,28
|
|ASELS
|32,68
|382.203.211
|% 1,93
|
|TSPOR
|7,10
|279.897.578
|% -6,46
|
|AKBNK
|6,14
|229.529.860
|% 0,49
|
|KRDMD
|3,16
|419.573.616
|% 1,28
|
|EKGYO
|1,95
|214.429.069
|% 1,56
|
|ADESE
|1,94
|183.374.324
|% 6,01
|
|IHLGM
|1,65
|135.958.251
|% 2,48
|
|TSKB
|1,32
|97.137.711
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3954
|8,4375
|% -0,13
|
|Frank
|7,1730
|7,2162
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,51
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,30
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,40
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|-0,39
|
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