***PEKGY* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PEKGY******HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HLGYO, PEKGY01.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHALK GMYO HLGYO 5,15463 Kaydi PayPEKER GMYO PEKGY 400,00000 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939060BIST