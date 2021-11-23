***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 09:21
***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979060
BIST
10:151.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 16,40
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.772
En Düşük
1.757
10:1511,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 0,4168
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,8230
En Düşük
11,3504
10:1513,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 0,5025
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,3250
En Düşük
12,7722
10:15680,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 17,86
|Açılış
|: 680,20
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
682,13
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|2.940.750
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|937.327
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.111.337
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,48
|122.801.935
|% -8,67
|
|AVOD
|5,12
|1.184.878
|% -7,58
|
|GMTAS
|2,13
|550.017
|% -4,48
|
|ADESE
|1,03
|32.101.621
|% -3,74
|
|CELHA
|8,09
|866.933
|% -3,69
|
|KRDMD
|8,50
|241.737.690
|% 2,16
|
|SISE
|11,38
|213.870.610
|% 1,52
|
|TSPOR
|9,31
|147.562.513
|% 1,86
|
|EREGL
|22,04
|125.262.777
|% 2,23
|
|BASGZ
|11,48
|122.801.935
|% -8,67
|
|ADESE
|1,03
|32.101.621
|% -3,74
|
|ODAS
|1,64
|46.945.557
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,50
|241.737.690
|% 2,16
|
|SISE
|11,38
|213.870.610
|% 1,52
|
|TSKB
|1,54
|28.011.171
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7357
|11,7467
|% 2,99
|
|Euro
|13,2110
|13,2267
|% 3,15
|
|Sterlin
|15,6151
|15,6934
|% 2,53
|
|Frank
|12,5041
|12,5795
|% 2,68
|
|Riyal
|3,1100
|3,1256
|% 2,59
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,26
|
|Altın Gr.
|677
|677
|14,68
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,01
|9,02
|0,16
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-0,64
|
Seans Raporu
10:13
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