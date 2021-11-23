***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 09:23
***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979061
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
0
En Düşük
0
18:0513,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3357
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
13,2158
En Düşük
12,7722
18:059,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,0435
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8670
|
9,0831
En Düşük
8,8310
18:05-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,71
|
|Altın Gr.
|671
|672
|9,22
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,09
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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