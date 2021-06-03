***PEKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.06.2021 10:04
***PEKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKER GEYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 01.06.2021 tarihinde başlayan % 400 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 30.06.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939799
BIST
11:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:158,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6921
11:1510,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0346
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5328
11:15524,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 524,04
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BOBET
|4,21
|218.464.279
|% 9,35
|
|FRIGO
|22,88
|18.185.243
|% 8,33
|
|ICBCT
|5,30
|2.848.436
|% 7,07
|
|EPLAS
|32,22
|7.960.757
|% 6,13
|
|QNBFL
|97,85
|37.966
|% 5,22
|
|TKURU
|219,30
|2.594.778
|% -7,08
|
|KARSN
|3,93
|227.555.095
|% -6,65
|
|CANTE
|7,54
|24.365.675
|% -5,63
|
|PKENT
|2.847,40
|2.334.047
|% -4,77
|
|RYSAS
|3,87
|10.811.898
|% -3,73
|
|GARAN
|8,04
|253.178.706
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|249.972.524
|% -0,57
|
|SISE
|8,12
|237.676.440
|% 1,12
|
|KARSN
|3,93
|227.555.095
|% -6,65
|
|BOBET
|4,21
|218.464.279
|% 9,35
|
|KARSN
|3,93
|227.555.095
|% -6,65
|
|BOBET
|4,21
|218.464.279
|% 9,35
|
|GARAN
|8,04
|253.178.706
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|237.676.440
|% 1,12
|
|PETKM
|6,38
|179.582.176
|% 0,95
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6944
|% -0,09
|
|Euro
|10,5302
|10,5354
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,2658
|12,3273
|% 0,22
|
|Frank
|9,5881
|9,6459
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% 0,12
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,86
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|