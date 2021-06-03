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***PEKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

03.06.2021 10:04



***PEKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

PEKER GEYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 01.06.2021 tarihinde başlayan % 400 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 30.06.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939799


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ICBCT 5,30 2.848.436 % 7,07  
EPLAS 32,22 7.960.757 % 6,13  
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Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,34 27,38 -0,07  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,01  
B. Petrol 71,59 71,59 0,28  
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