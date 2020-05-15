***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEkip Değerleme Taşınmaz A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDeğer Tespit RaporuRapor Tarihi20.04.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/17 sayılı bülteninde ilan edilmiş olan 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararı uyarınca Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimizin portföyünde yer alan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi'nde kain 1127 ada 1-2-3 no'lu parseller ile 1139 ada 3-4-5 no'lu parsellerden oluşan taşınmazların ve bunlar üzerinde Hasan Peker'e ait intifa haklarının güncel ve 25.12.2019 tarihi itibariyle değerlerinin takdir edildiği 20.04.2020 tarih ve 2020-ÖZEL-289 sayılı değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu raporda Hasan Peker tarafından terkin edilen intifa haklarının terkin tarihi itibariyle takdir edilen piyasa değeri, daha önce Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 25.12.2019 tarih ve OZL201904352 sayılı değerleme raporunda takdir edilene göre daha düşüktür. Öte yandan Sn. Hasan PEKER'in Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna itiraz etmesi neticesinde anılan raporun değerleme standartlarına uygunluğunun gözden geçirilmesi için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne başvuru bugün yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararına dair süreç bu çerçevede devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845631BIST