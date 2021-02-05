***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.02.2021 12:09
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sultan Makamı Konutları
Rapor Tarihi
29.01.2021
Açıklamalar
Sultan Makamı konutları ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907725
BIST
16:391.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:397,0555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0803
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:398,4786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0719
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:39409,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,37
|Açılış
|: 409,26
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:37
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.465.937
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.993.008
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,50
|29.570.716
|% -6,25
|
|CELHA
|23,46
|9.162.901
|% -5,25
|
|KOZAL
|129,80
|2.020.972.003
|% 6,83
|
|SISE
|7,74
|1.185.439.126
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|903.999.720
|% 0,50
|
|TCELL
|16,90
|832.197.852
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|777.132.671
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|408.764.427
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|547.515.386
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,72
|575.123.862
|% 6,25
|
|DOHOL
|4,10
|777.132.671
|% -0,24
|
|SISE
|7,74
|1.185.439.126
|% 0,39
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0511
|7,0550
|% -1,13
|
|Euro
|8,4752
|8,4836
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6559
|9,7043
|% -0,74
|
|Frank
|7,8029
|7,8500
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8792
|1,8886
|% -0,92
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
16:37
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16:51POLTK
Yüzde 5.31 oranında artışla 400.50 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 074 adet işlem
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16:49AKSEN
Yüzde 4.38 oranında artışla 11.43 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 695, 352 adet işlem
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.74 ) 1, 640
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16:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, GSDHO
-
16:48XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 19, 855.00 milyon TL de