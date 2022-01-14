***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 12:52
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sultan Makamı Konutları
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Sultan Makamı konutları ile ilgili olarak hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993992
BIST
13:022.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -15,09
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:0213,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0133
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:0215,5495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0321
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:02795,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 795,23
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,30
|119.416.482
|% 8,45
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|4.840.847
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,60
|7.970.047
|% -5,66
|
|ERCB
|55,40
|14.633.267
|% -5,46
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|EREGL
|31,36
|720.295.895
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|683.026.361
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,40
|521.961.984
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,76
|430.547.443
|% -1,31
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5557
|13,5687
|% -0,10
|
|Euro
|15,5329
|15,5495
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,5718
|18,6650
|% 0,12
|
|Frank
|14,8285
|14,9178
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6029
|3,6210
|% -0,13
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,16
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,84
|