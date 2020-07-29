***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660Transferler9.364.465 -9.364.465 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.442 -4.070.762 -4.072.204 -4.072.204Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 4.726 6.000.000 243.472.492 -4.070.762 318.506.456 318.506.456Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Transferler3.963.926 -5.060.302 1.096.376 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)96.180 51.188.665 51.284.845 51.284.845Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 125.777 9.963.926 238.412.190 51.188.665 372.790.558 372.790.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.151.516 19.185.998Dönem Karı (Zararı)51.188.665 -4.070.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)51.188.665 -4.070.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.740.497 38.671.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 485.994 482.749Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.764.480 1.929.614Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.764.480 1.929.614Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler91.404 -22.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler59.305 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler32.099 -22.418Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.712.788 15.898.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -44.783 -1.926.576Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.757.571 17.825.237Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-7.696.406 19.604.375Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.430.203 1.912.609Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.133.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.599.684 -15.415.034Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.024.113 -20.514.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-746.701 2.288.120Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler28.552.760 38.371.555Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.796.765 -27.048.544Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.633.091 -8.511.881Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.151.516 19.185.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.813.449 -1.142.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.273.838 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.273.838 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.505.172 -3.068.753Alınan Faiz44.783 1.926.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.231.443 -19.839.705Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 49.400.000 39.650.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -55.000.005 -38.900.225Ödenen Faiz-4.809.907 -21.299.902Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)178.469 710.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.430.490 -1.795.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.430.490 -1.795.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.889.793 4.658.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.320.283 2.862.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.320.283 2.068.262Ticari Alacaklar4.604.605 9.144.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 736.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.868.421 9.144.998Diğer Alacaklar575.309 157.398İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar575.309 157.398Stoklar7 110.083.752 135.872.032Peşin Ödenmiş Giderler8 92.704 80.784Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 6.677 157.138Diğer Dönen Varlıklar9 469.334 2.003ARA TOPLAM119.152.664 147.482.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6 119.152.664 147.482.615DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar213.279.046 215.098.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 213.279.046 201.559.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.538.767Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 166.517.915 179.770.884Maddi Duran Varlıklar11 4.642 6.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR379.802.132 394.876.202TOPLAM VARLIKLAR498.954.796 542.358.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 71.770.134 77.422.475Ticari Borçlar14.525.519 77.322.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.834.486 58.670.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.691.033 18.651.945Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar73.753 89.822Diğer Borçlar36.057.272 35.603.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 36.057.272 35.235.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar367.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 255.000 29.476.609Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.430.203 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 1.889.035 738.383ARA TOPLAM126.000.916 220.652.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.000.916 220.652.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar163.322 200.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar163.322 200.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.322 200.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER126.164.238 220.853.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar372.790.558 321.505.713Ödenmiş Sermaye13 73.100.000 73.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.777 29.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.777 29.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.777 29.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları238.412.190 243.472.492Net Dönem Karı veya Zararı51.188.665 -1.096.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR372.790.558 321.505.713TOPLAM KAYNAKLAR498.954.796 542.358.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 59.807.601 74.050.076 8.239.593 58.681.076Satışların Maliyeti14 -44.064.514 -78.166.526 -7.175.865 -62.976.044TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.743.087 -4.116.450 1.063.728 -4.294.968BRÜT KAR (ZARAR)15.743.087 -4.116.450 1.063.728 -4.294.968Genel Yönetim Giderleri15 -3.666.285 -3.520.807 -1.892.777 -2.013.580Pazarlama Giderleri0 -1.850 0 -1.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 48.238.144 35.629.614 39.451.950 10.865.077Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.420.535 -14.679.352 -1.255.179 -13.913.442ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.894.411 13.311.155 37.367.722 -9.358.763Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler148.594 72.335 5.887 72.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.043.005 13.383.490 37.373.609 -9.286.428Finansman Gelirleri17 766.648 2.448.661 648.778 1.982.415Finansman Giderleri17 -5.190.785 -17.990.304 -2.831.430 -9.557.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.618.868 -2.158.153 35.190.957 -16.861.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.430.203 -1.912.609 -1.430.203 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.430.203 -1.430.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.912.609 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.188.665 -4.070.762 33.760.754 -16.861.798DÖNEM KARI (ZARARI)51.188.665 -4.070.762 33.760.754 -16.861.798Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları51.188.665 -4.070.762 33.760.754 -16.861.798Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar96.180 -1.442 24.322 3.619Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları96.180 -1.442 24.322 3.619Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.180 -1.442 24.322 3.619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.284.845 -4.072.204 33.785.076 -16.858.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları51.284.845 -4.072.204 33.785.076 -16.858.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863842BIST