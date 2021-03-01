***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660Transferler9.364.465 -9.364.465 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.429 -1.096.376 -1.072.947 -1.072.947Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Transferler-1.096.376 1.096.376 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.051 67.473.450 67.544.501 67.544.501Sermaye Arttırımı179.900.000 3.963.926 -183.863.926 0 0Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.587.159 180.979.441Dönem Karı (Zararı)67.473.450 -1.096.376Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)67.473.450 -1.096.376Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-64.814.299 3.024.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 830.045 1.073.688Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.108.531 -3.176.233Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 81.758 -178.388Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 15.026.773 -2.997.845Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.276 180.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler97.276 180.801Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.224.794 28.852.799Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -58.807 -1.034.547Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 10.283.601 29.887.346Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-79.117.416 -25.513.799Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.671.353 1.912.609Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.628.882Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-13.628.882Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-305.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.246.310 179.051.445Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler74.336.926 60.373.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.433.636 1.832.618Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler19.415.941 54.228.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.079.238 36.556.214Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.486.303 25.903.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)157.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.587.159 180.979.441YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.926.045 -108.749.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 31.902.720 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -11.035.482 -109.784.389Alınan Faiz58.807 1.034.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.934.512 -74.997.897Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 76.100.000 78.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -81.600.005 -122.389.916Ödenen Faiz-10.606.076 -31.139.934Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 171.569 531.953YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)404.374 -2.768.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)404.374 -2.768.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.889.793 4.658.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.294.167 1.889.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.233.101 2.068.262Ticari Alacaklar542.977 9.144.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 542.977 9.144.998Diğer Alacaklar238.601 157.398İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar238.601 157.398Stoklar7 101.429.318 135.872.032Peşin Ödenmiş Giderler8 90.765 80.784Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 7.569 157.138Diğer Dönen Varlıklar9 3.494.024 2.003ARA TOPLAM108.036.355 147.482.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR108.036.355 147.482.615DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar228.399.209 215.098.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 228.399.209 201.559.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 13.538.767Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 171.705.864 179.770.884Maddi Duran Varlıklar11 2.951 6.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR400.108.553 394.876.202TOPLAM VARLIKLAR508.144.908 542.358.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 71.599.995 77.422.475Ticari Borçlar6, 20 17.175.078 77.322.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 7.836.296 58.670.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.338.782 18.651.945Diğer Borçlar20.955.340 35.603.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 20.877.730 35.235.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar77.610 367.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 7.372.781 29.476.609Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.671.353 0Kısa Vadeli Karşılıklar122.127 828.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar118.224 89.822Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.903 738.383ARA TOPLAM118.896.674 220.652.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.896.674 220.652.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar198.020 200.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER198.020 200.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.094.694 220.853.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar389.050.214 321.505.713Ödenmiş Sermaye13 253.000.000 73.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)100.648 29.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.648 29.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.648 29.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları58.512.190 243.472.492Net Dönem Karı veya Zararı67.473.450 -1.096.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR389.050.214 321.505.713TOPLAM KAYNAKLAR508.144.908 542.358.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 110.235.739 85.225.613Satışların Maliyeti14 -90.507.777 -85.264.104TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.727.962 -38.491BRÜT KAR (ZARAR)19.727.962 -38.491Genel Yönetim Giderleri16 -6.930.248 -7.296.392Pazarlama Giderleri0 -1.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 93.202.032 74.006.790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -27.195.927 -38.034.932ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.803.819 28.635.125Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 674.853FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.803.819 29.309.978Finansman Gelirleri17 1.183.734 1.869.421Finansman Giderleri17 -10.842.750 -30.363.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.144.803 816.233Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.671.353 -1.912.609Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.671.353 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.912.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.473.450 -1.096.376DÖNEM KARI (ZARARI)67.473.450 -1.096.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları67.473.450 -1.096.376Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,27000000 -0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.051 23.429Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler71.051 23.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi71.051 23.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.051 23.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.544.501 -1.072.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları67.544.501 -1.072.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914282BIST