***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Transferler-1.096.376 1.096.376 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.858 17.427.911 17.499.769 17.499.769Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 101.455 6.000.000 242.376.116 17.427.911 339.005.482 339.005.482Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749Transferler67.428.985 -67.428.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.858 37.950.870 38.657.622 38.657.622Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 159.506 9.963.926 125.941.175 37.950.870 427.663.371 427.663.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.893.977 -16.363.331Dönem Karı (Zararı)37.950.870 17.427.911Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.950.870 17.427.911Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-45.273.791 -8.151.865Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 265.233 162.398Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.923.963 -2.621.199Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 99.011 -643.521Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.022.974 -1.977.678Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.146 81.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler156.146 81.846Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.045.062 2.226.989Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -13.990 -26.429Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.059.052 2.253.418Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-38.223.615 -7.696.406Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-305.493Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.571.056 -25.639.377Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.908.156 17.736.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler536.990 323.148Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.047.975 20.088.489Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.366.553 -61.172.677Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.697.624 -2.618.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.893.977 -16.363.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.829.997 15.460.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 24.435.250 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -8.605.833 -2.839.340Alınan Faiz13.990 26.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.897 5.019.564Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 44.900.000 45.400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -40.899.995 -39.100.005Ödenen Faiz-4.059.052 -1.857.927Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 3.150 577.496YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.119.877 4.117.160NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.119.877 4.117.160DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.294.167 1.357.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.174.290 5.475.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.178.040 2.233.101Ticari Alacaklar1.822.505 542.977İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 24.914 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.797.591 542.977Diğer Alacaklar235.425 238.601İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar235.425 238.601Stoklar7 99.404.317 101.429.318Peşin Ödenmiş Giderler8 93.000 90.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 700 7.569Diğer Dönen Varlıklar9 2.964.844 3.494.024ARA TOPLAM105.698.831 108.036.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.698.831 108.036.355DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar260.060.502 228.399.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 260.060.502 228.399.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 165.205.271 171.705.864Maddi Duran Varlıklar11 14.958 2.951TOPLAM DURAN VARLIKLAR425.281.260 400.108.553TOPLAM VARLIKLAR530.980.091 508.144.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 75.600.000 71.599.995Ticari Borçlar6,20 13.852.990 17.219.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 7.834.715 7.836.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.018.275 9.383.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar113.076 118.224Diğer Borçlar5.034.966 20.955.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.885.227 20.877.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar149.739 77.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 6.595.475 7.372.781Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.815.798 1.671.353Kısa Vadeli Karşılıklar3.959 3.903Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.959 3.903ARA TOPLAM103.016.264 118.941.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.016.264 118.941.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar300.456 198.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar300.456 198.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER300.456 198.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER103.316.720 119.139.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar427.663.371 389.005.749Ödenmiş Sermaye13 253.000.000 253.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)807.400 100.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)159.506 100.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)159.506 100.648Yabancı Para Çevrim Farkları647.894 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları125.941.175 58.512.190Net Dönem Karı veya Zararı37.950.870 67.428.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR427.663.371 389.005.749TOPLAM KAYNAKLAR530.980.091 508.144.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 27.526.167 51.568.008Satışların Maliyeti14 -16.924.199 -36.888.649TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.601.968 14.679.359BRÜT KAR (ZARAR)10.601.968 14.679.359Genel Yönetim Giderleri15 -2.241.657 -1.773.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 44.579.438 8.786.194Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -10.975.709 -2.165.356ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.964.040 19.526.689Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler142.707FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.964.040 19.669.396Finansman Gelirleri17 213.935 117.870Finansman Giderleri17 -4.227.105 -2.359.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.950.870 17.427.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.950.870 17.427.911DÖNEM KARI (ZARARI)37.950.870 17.427.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.950.870 17.427.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar706.752 71.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar58.858 71.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar58.858 71.858Yabancı Para Çevrim Farkları647.894 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)706.752 71.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.657.622 17.499.769Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.657.622 17.499.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933787BIST