***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 21:09
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713
Transferler
-1.096.376 1.096.376 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.858 17.427.911 17.499.769 17.499.769
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 101.455 6.000.000 242.376.116 17.427.911 339.005.482 339.005.482
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749
Transferler
67.428.985 -67.428.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.858 37.950.870 38.657.622 38.657.622
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 159.506 9.963.926 125.941.175 37.950.870 427.663.371 427.663.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.893.977 -16.363.331
Dönem Karı (Zararı)
37.950.870 17.427.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.950.870 17.427.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.273.791 -8.151.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 265.233 162.398
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.923.963 -2.621.199
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 99.011 -643.521
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.022.974 -1.977.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.146 81.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.146 81.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.045.062 2.226.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -13.990 -26.429
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.059.052 2.253.418
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-38.223.615 -7.696.406
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-305.493
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.592.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.592.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.571.056 -25.639.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.908.156 17.736.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
536.990 323.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.047.975 20.088.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.366.553 -61.172.677
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.697.624 -2.618.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.893.977 -16.363.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.829.997 15.460.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 24.435.250 18.273.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.605.833 -2.839.340
Alınan Faiz
13.990 26.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.897 5.019.564
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 44.900.000 45.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -40.899.995 -39.100.005
Ödenen Faiz
-4.059.052 -1.857.927
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.150 577.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.119.877 4.117.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.119.877 4.117.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.294.167 1.357.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.174.290 5.475.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.178.040 2.233.101
Ticari Alacaklar
1.822.505 542.977
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 24.914 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.797.591 542.977
Diğer Alacaklar
235.425 238.601
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
235.425 238.601
Stoklar
7 99.404.317 101.429.318
Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.000 90.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 700 7.569
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.964.844 3.494.024
ARA TOPLAM
105.698.831 108.036.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.698.831 108.036.355
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
260.060.502 228.399.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 260.060.502 228.399.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 165.205.271 171.705.864
Maddi Duran Varlıklar
11 14.958 2.951
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
425.281.260 400.108.553
TOPLAM VARLIKLAR
530.980.091 508.144.908
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 75.600.000 71.599.995
Ticari Borçlar
6,20 13.852.990 17.219.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 7.834.715 7.836.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.018.275 9.383.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
113.076 118.224
Diğer Borçlar
5.034.966 20.955.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.885.227 20.877.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
149.739 77.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 6.595.475 7.372.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.815.798 1.671.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.959 3.903
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.959 3.903
ARA TOPLAM
103.016.264 118.941.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.016.264 118.941.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
300.456 198.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
300.456 198.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.456 198.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.316.720 119.139.159
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
427.663.371 389.005.749
Ödenmiş Sermaye
13 253.000.000 253.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
807.400 100.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.506 100.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.506 100.648
Yabancı Para Çevrim Farkları
647.894 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
125.941.175 58.512.190
Net Dönem Karı veya Zararı
37.950.870 67.428.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
427.663.371 389.005.749
TOPLAM KAYNAKLAR
530.980.091 508.144.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 27.526.167 51.568.008
Satışların Maliyeti
14 -16.924.199 -36.888.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.601.968 14.679.359
BRÜT KAR (ZARAR)
10.601.968 14.679.359
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.241.657 -1.773.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 44.579.438 8.786.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -10.975.709 -2.165.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.964.040 19.526.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
142.707
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.964.040 19.669.396
Finansman Gelirleri
17 213.935 117.870
Finansman Giderleri
17 -4.227.105 -2.359.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.950.870 17.427.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.950.870 17.427.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.950.870 17.427.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.950.870 17.427.911
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
706.752 71.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
58.858 71.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
58.858 71.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
647.894 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
706.752 71.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.657.622 17.499.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.657.622 17.499.769
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933787
BIST