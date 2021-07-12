***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 0 321.505.713Transferler3.963.926 -5.060.302 1.096.376 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.188.665 51.284.845 51.284.845Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.180Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 125.777 9.963.926 238.412.190 51.188.665 372.790.558 372.790.558Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749Transferler67.428.985 -67.428.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.741 1.003.565 40.411.271 41.461.577 41.461.577Sermaye Avansı259.131.418 259.131.418 259.131.418Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 259.131.418 147.389 1.003.565 9.963.926 125.941.175 40.411.271 689.598.744 689.598.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.251.888 -1.151.516Dönem Karı (Zararı)40.411.271 51.188.665Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.411.271 51.188.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.454.375 -3.740.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 862.285 485.994Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.827.598 -2.764.480Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.827.598 -2.764.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler304.489 91.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler187.362 59.305Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler117.127 32.099Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.103.195 4.712.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -147.594 -44.783Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 8.250.789 4.757.571Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.183.411 -7.696.406Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler512.497 1.430.203Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.208.784 -48.599.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.124.769 14.024.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-742.054 -746.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.102.177 28.552.760Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.148.939 -62.796.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.295.199 -27.633.091Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.251.888 -1.151.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-72.034.089 12.813.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.431.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.431.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.435.250 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.617.995 -5.505.172Verilen Nakit Avans ve Borçlar-75.567.908Alınan Faiz147.594 44.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI185.645.434 -10.231.443Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri259.131.418Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 51.300.000 49.400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -116.499.995 -55.000.005Ödenen Faiz-8.250.789 -4.809.907Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.200 178.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.359.457 1.430.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.359.457 1.430.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.226.201 1.889.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 97.585.658 3.320.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 97.627.758 2.233.101Ticari Alacaklar1.821.232 542.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.821.232 542.977Diğer Alacaklar210.045 238.601İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar210.045 238.601Stoklar7 98.154.739 101.429.318Peşin Ödenmiş Giderler8 153.000 90.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 7.391 7.569Diğer Dönen Varlıklar9 2.682.843 3.494.024ARA TOPLAM200.657.008 108.036.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.657.008 108.036.355DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar268.128.595 228.399.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 268.128.595 228.399.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 172.249.276 171.705.864Maddi Duran Varlıklar11 6.323.417 2.951Peşin Ödenmiş Giderler8 75.567.908 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR522.269.725 400.108.553TOPLAM VARLIKLAR722.926.733 508.144.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 6.400.000 71.599.995Ticari Borçlar6,20 12.070.604 17.219.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 5.800.022 7.836.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.270.582 9.383.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar132.015 118.224Diğer Borçlar6.601.771 20.955.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 6.381.317 20.877.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar220.454 77.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.363.286 7.372.781Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.431.661 1.671.353Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.802 3.903ARA TOPLAM33.003.139 118.941.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.003.139 118.941.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar324.850 198.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar324.850 198.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.850 198.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.327.989 119.139.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar689.598.744 389.005.749Ödenmiş Sermaye13 253.000.000 253.000.000Sermaye Avansı259.131.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.150.954 100.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)147.389 100.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)147.389 100.648Yabancı Para Çevrim Farkları1.003.565 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları125.941.175 58.512.190Net Dönem Karı veya Zararı40.411.271 67.428.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR689.598.744 389.005.749TOPLAM KAYNAKLAR722.926.733 508.144.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 30.321.228 59.807.601 2.795.061 8.239.593Satışların Maliyeti14 -18.315.227 -44.064.514 -1.391.028 -7.175.865TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.006.001 15.743.087 1.404.033 1.063.728BRÜT KAR (ZARAR)12.006.001 15.743.087 1.404.033 1.063.728Genel Yönetim Giderleri15 -7.944.785 -3.666.285 -5.703.128 -1.892.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 63.334.330 48.238.144 18.754.892 39.451.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -18.130.443 -3.420.535 -7.154.734 -1.255.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.265.103 56.894.411 7.301.063 37.367.722Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 148.594 0 5.887FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.265.103 57.043.005 7.301.063 37.373.609Finansman Gelirleri17 1.010.793 766.648 796.858 648.778Finansman Giderleri17 -9.352.128 -5.190.785 -5.125.023 -2.831.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.923.768 52.618.868 2.972.898 35.190.957Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-512.497 -1.430.203 -512.497 -1.430.203Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -512.497 -1.430.203 -512.497 -1.430.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.411.271 51.188.665 2.460.401 33.760.754DÖNEM KARI (ZARARI)40.411.271 51.188.665 2.460.401 33.760.754Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.411.271 51.188.665 2.460.401 33.760.754Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.741 96.180 -12.117 24.322Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.003.565 0 355.671 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.003.565 0 355.671 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.050.306 96.180 343.554 24.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.461.577 51.284.845 2.803.955 33.785.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.461.577 51.284.845 2.803.955 33.785.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950112BIST