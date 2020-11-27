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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.11.2020 20:05



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Tavanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 1.850.000.000 TL'ye yükseltilmesine dair izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliğine ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görülmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890390


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