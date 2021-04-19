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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

19.04.2021 18:08



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İntifa Hakkı Terkini
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
2124,98
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
Bedelsiz
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
-
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.04.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım amaçlı - Olumlu
Karşı Taraf
Hasan Peker
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket hissedarı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.01.2021 - 2101013
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
24.784.246 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı'nın 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararı (Kurul Kararı) ile Şirketimiz portföyünde yer alan Çamlıca Arsaları üzerinde bulunan intifa hakkına dair Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Ekip Değerleme) tarafından yeni bir değerleme raporu hazırlanması ve buna bağlı olarak yapılması gerekebilecek diğer işlemlerin yapılması talep edilmişti. Yine Kurul Kararı'nda, Şirket ile Hasan Peker arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin, Ekip Değerleme tarafından hazırlanacak değerleme raporunda bulunacak değeri aşmayacak şekilde düzeltilmesi talep edilmişti.
Söz konusu gayrimenkul için en son yapılan güncel rapor olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 29.01.2021 tarih ve PEKGY- 2101013 sayılı raporunda, toplam değer 200.000.000 TL, Hasan Peker adına kayıtlı 2.124,98 m2'ye denk gelen intifa haklarının değeri 24.784.246 TL olarak takdir edilmiştir.
Son olarak Hasan Peker, Şirket ile arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin düzeltilmesine ilişkin yükümlülüğün halen sahip olduğu 24.784.246 TL exper değerli intifa haklarının Şirkete bedelsiz devir edilerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin SPK'ya başvurmuştur.
Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Hasan Peker'in başvurusunun olumlu karşılandığı 16.04.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-5167 sayılı yazısı ile Şirket'imize bildirilmiştir.
        
Bu karar çerçevesinde, bugün tarihli olarak Hasan Peker lehine kayıtlı 24.784.246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 m2'ye denk gelen intifa hakları Şirketimiz lehine bedelsiz olarak terkin edilmiştir.
Böylece, Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca Arsa'nın tam mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929283


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Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 -0,11  
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