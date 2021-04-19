***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİntifa Hakkı TerkiniAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü2124,98Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım BedeliBedelsizİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım Koşullarıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.04.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım amaçlı - OlumluKarşı TarafHasan PekerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket hissedarıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.01.2021 - 2101013Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar24.784.246 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı'nın 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararı (Kurul Kararı) ile Şirketimiz portföyünde yer alan Çamlıca Arsaları üzerinde bulunan intifa hakkına dair Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Ekip Değerleme) tarafından yeni bir değerleme raporu hazırlanması ve buna bağlı olarak yapılması gerekebilecek diğer işlemlerin yapılması talep edilmişti. Yine Kurul Kararı'nda, Şirket ile Hasan Peker arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin, Ekip Değerleme tarafından hazırlanacak değerleme raporunda bulunacak değeri aşmayacak şekilde düzeltilmesi talep edilmişti.Söz konusu gayrimenkul için en son yapılan güncel rapor olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 29.01.2021 tarih ve PEKGY- 2101013 sayılı raporunda, toplam değer 200.000.000 TL, Hasan Peker adına kayıtlı 2.124,98 m2'ye denk gelen intifa haklarının değeri 24.784.246 TL olarak takdir edilmiştir.Son olarak Hasan Peker, Şirket ile arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin düzeltilmesine ilişkin yükümlülüğün halen sahip olduğu 24.784.246 TL exper değerli intifa haklarının Şirkete bedelsiz devir edilerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin SPK'ya başvurmuştur.Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Hasan Peker'in başvurusunun olumlu karşılandığı 16.04.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-5167 sayılı yazısı ile Şirket'imize bildirilmiştir.Bu karar çerçevesinde, bugün tarihli olarak Hasan Peker lehine kayıtlı 24.784.246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 m2'ye denk gelen intifa hakları Şirketimiz lehine bedelsiz olarak terkin edilmiştir.Böylece, Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca Arsa'nın tam mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929283BIST