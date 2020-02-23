***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2020 15:26
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, İttifak Holding bünyesindeki Adese Alişveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. aktifinde yer alan Konya Merkez'de bulunan Kulesite AVM'nin tüm bağımsız bölümlerinin satın alınması ile ilgili Adese Alişveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ile yürütmekte olduğu görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821071
BIST
18:05116.829
En Yüksek
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|: 1,03%
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|Açılış
|: 115.089
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324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8701
|7,9096
|% 0,44
|
|Frank
|6,2015
|6,2389
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|23,99
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,40
|58,40
|-0,91
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