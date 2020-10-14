***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 17:51
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Almanya'nın Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 m2 kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşan ve 40.000 ¬ yıllık kira geliri bulunan taşınamazın 500.000 ¬'ya satın alımı amacıyla görüşmelere başlanmıştır.
Şirketimizin son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamalarına dair bilgiler 24.09.2020 tarihli açıklamamızda mevcuttur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881660
BIST
17:501.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:507,9039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9330
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7,9591
En Düşük
7,8984
17:509,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3429
En Düşük
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17:50485,34
En Yüksek
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|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 485,34
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|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ESEN
|12,43
|1.144.443
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.467.118
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DNISI
|13,76
|66.463.820
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.349.301
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.680.921
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|317.442.709
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,60
|2.615.687.207
|% 4,24
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|GARAN
|7,14
|970.021.963
|% 0,71
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,91
|705.861.626
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|302.661.734
|% 2,63
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8991
|7,9039
|% -0,19
|
|Euro
|9,2937
|9,2995
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2935
|10,3451
|% 0,79
|
|Frank
|8,6390
|8,6910
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1016
|2,1121
|% -0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|18,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,59
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Seans Raporu
17:50
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17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
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17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem