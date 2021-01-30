***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2021 20:21
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak, 1. Hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2021 yılında aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan değerleme hizmeti alınmasına, Ataköy Nef 22 Projesi: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sultanmakamı Konutları: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Çamlıca Arsası: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2. 2021 yılı içinde Türkiye'de portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar içinse Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906599
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05434,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 434,58
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
433,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3167
|7,3223
|% -0,16
|
|Euro
|8,8831
|8,8911
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9867
|10,0367
|% -0,55
|
|Frank
|8,1796
|8,2289
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,42
|
|Altın Gr.
|434
|435
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem