***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak, 1. Hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2021 yılında aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan değerleme hizmeti alınmasına, Ataköy Nef 22 Projesi: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sultanmakamı Konutları: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Çamlıca Arsası: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2. 2021 yılı içinde Türkiye'de portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar içinse Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906599BIST