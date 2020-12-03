***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 18:24
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sayın Ayşegül Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.
SPK tarafından onaylanan pay satış bilgi formundaki pay satışları tamamlanmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/12/2020 4.000.000 4.000.000 21.461.358,23 17.461.358,23 % 8,48 % 8,48 % 6,9 % 6,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891258
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,7671
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0945
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7512
18:059,4489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0681
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4272
18:05456,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,31
|Açılış
|: 456,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7640
|7,7671
|% -1,20
|
|Euro
|9,4400
|9,4489
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,4379
|10,4902
|% -0,37
|
|Frank
|8,6756
|8,7278
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|2,74
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|48,58
|48,58
|0,33
|