***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 73.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 146.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 2.436.666,667 2.430.000,000 99,72640 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 NâmaB Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 70.663.333,333 70.470.000,000 99,72640 1,00 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 73.100.000 72.900.000,000 99,72640Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.01.2020SPK Başvuru Tarihi 29.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 23.01.2020 tarih ve 2020/02 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 73.100.000 TL'den 146.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 72.900.000 TL nominal değerli payların ihracı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.pdfEK: 2 Taslak İzahname 2020.01.29.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815879BIST