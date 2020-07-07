***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 73.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 253.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 2.436.666,667 5.996.666,667 246,10123 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 NâmaB Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 70.663.333,333 173.903.333,333 246,10123 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 73.100.000 179.900.000,000 246,10123İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 179.900.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak1- Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 73.100.000,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 179.900.000 adet pay karşılığı 179.900.000,-TL tutarında artırılarak 253.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,2- Artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıllar karından karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına,3-Sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli muamelelerin yerine getirilmesine,oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856189BIST