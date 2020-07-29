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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.07.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 73.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 253.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 2.436.666,667 5.996.666,667 246,10123 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 Nâma
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 70.663.333,333 173.903.333,333 246,10123 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 73.100.000 179.900.000,000 246,10123

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 179.900.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 73.100.000,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 179.900.000 adet pay karşılığı 179.900.000,-TL tutarında artırılarak 253.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK başvurusu yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863424


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 71.820.933 % 10,00  
KRGYO 6,05 47.825.899 % 10,00  
BURVA 78,10 16.645.760 % 10,00  
PKENT 867,90 3.869.966 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.112.760 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0110 9,0562 % 0,83  
Frank 7,5934 7,6392 % 0,96  
Riyal 1,8538 1,8631 % 0,63  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -2,51  
Altın Gr. 438 438 1,29  
Cumhuriyet 2.878 2.918 22,60  
Tam 2.965 3.008 29,90  
Yarım 1.439 1.464 10,20  
Çeyrek 722 731 3,80  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 -0,33  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,03  
B. Petrol 43,97 43,97 0,36  
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