***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 16:47
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 73.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 253.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 2.436.666,667 5.996.666,667 246,10123 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 Nâma
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 70.663.333,333 173.903.333,333 246,10123 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 73.100.000 179.900.000,000 246,10123
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 179.900.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 73.100.000,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 179.900.000 adet pay karşılığı 179.900.000,-TL tutarında artırılarak 253.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863424
BIST