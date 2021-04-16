***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.04.2021 09:38
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 253.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.265.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 8.433.333,334 33.733.333,336 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 Nâma
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 244.566.666,666 978.266.666,664 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 253.000.000 1.012.000.000,000 400,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2020 tarih ve 2020/28 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.012.000.000 TL nominal değerli payların ihracı talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu 2021/20 sayılı bülteni ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Peker GYO Bedelli Sermaye Artışı Taslak İzahname .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928683
BIST