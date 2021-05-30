***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000Mevcut Sermaye (TL) 253.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.265.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 8.433.333,334 33.733.333,336 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 Nâma A Grubu, PEKG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPEGY00024B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 244.566.666,666 978.266.666,664 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 Hamiline B Grubu, PEKGY(RÜÇHAN), TRRPEGY00016Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 253.000.000 1.012.000.000,000 400,00000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 1.012.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 27.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.- Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %400 olup, ellerindeki payların %400'ü oranında yeni pay alma hakları 01.06.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 PEKER GYO İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdfEK: 2 Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938854BIST