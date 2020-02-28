***PEKGY* *TDGYO* *ENJSA* *MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PEKGY******TDGYO******ENJSA******MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MPARK, PEKGY, TDGYO, ENJSA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesine göre, Enerjisa Enerji, MLP Sağlık, Peker GMYO ve Trend GMYO payları 02.03.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiENERJISA ENERJI XHARZ 02/03/2020MLP SAGLIK XHARZ 02/03/2020PEKER GMYO XHARZ 02/03/2020TREND GMYO XHARZ 02/03/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822936BIST