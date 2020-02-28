***PEKGY* *TDGYO* *ENJSA* *MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.02.2020 18:16
***PEKGY******TDGYO******ENJSA******MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [MPARK, PEKGY, TDGYO, ENJSA]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesine göre, Enerjisa Enerji, MLP Sağlık, Peker GMYO ve Trend GMYO payları 02.03.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ENERJISA ENERJI XHARZ 02/03/2020
MLP SAGLIK XHARZ 02/03/2020
PEKER GMYO XHARZ 02/03/2020
TREND GMYO XHARZ 02/03/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822936
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05322,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,62
|Açılış
|: 322,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
321,97
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9849
|8,0249
|% 0,18
|
|Frank
|6,4436
|6,4824
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6594
|1,6678
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|-39,12
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,77
|49,77
|-1,96
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
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17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
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17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
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17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem