***PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
05.08.2020 15:22
***PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PENGD
İlgili Şirket Ünvanı PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 119.400.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 06.08.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 07.08.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PENGD.pdf
EK: 2 ENG-PENGD.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865369
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1393
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
18:058,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,2395
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4051
En Düşük
8,1274
18:05463,78
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 16,84
|Açılış
|: 463,78
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.653.088
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.579
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|BFREN
|858,80
|599.442
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|512.606
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|8.177.648
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.222.692
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.694.505.288
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.608.276.379
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.453.999.791
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|981.272.440
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|974.366.690
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.608.276.379
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.694.505.288
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|981.272.440
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.453.999.791
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|974.366.690
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2322
|9,2785
|% 2,92
|
|Frank
|7,7438
|7,7904
|% 3,16
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,33
|
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