***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:41
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825616
BIST
16:34103.317
En Yüksek
|Değişim
|: -5,73%
|| -6.283,11
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.275
16:346,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:347,0043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1200
|Açılış
|: 6,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:34330,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,28
|Açılış
|: 330,46
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,98
|68.414.065
|% 12,43
|
|ARMDA
|23,60
|10.650.392
|% 5,83
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,05
|15.475.198
|% -18,67
|
|VAKKO
|4,98
|54.312.485
|% -17,41
|
|TGSAS
|4,60
|2.538.312
|% -14,97
|
|OYAYO
|6,61
|6.632.551
|% -14,93
|
|AYCES
|8,49
|1.712.024
|% -14,93
|
|THYAO
|10,56
|768.262.094
|% -5,21
|
|ASELS
|27,82
|538.758.034
|% -6,77
|
|GARAN
|9,43
|285.605.813
|% -5,98
|
|TUPRS
|92,80
|218.626.174
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,28
|204.466.170
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,23
|142.951.327
|% -5,38
|
|YKBNK
|2,28
|204.466.170
|% -6,17
|
|ODAS
|1,89
|160.493.101
|% -8,70
|
|KARSN
|1,66
|132.461.155
|% -10,27
|
|THYAO
|10,56
|768.262.094
|% -5,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9953
|8,0354
|% 1,08
|
|Frank
|6,5945
|6,6342
|% 2,11
|
|Riyal
|1,6236
|1,6318
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|9,82
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,93
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,30
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,76
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-9,68
|