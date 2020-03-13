***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:42
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828649
BIST
16:0897.541
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 3.901,19
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:086,2922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0251
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:086,9933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0796
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:08321,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,40
|Açılış
|: 321,99
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.107.160
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.455
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.034.142
|% 10,00
|
|DOKTA
|19,51
|6.559.318
|% 9,98
|
|PGSUS
|39,04
|89.687.296
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,29
|5.989.019
|% -11,54
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,02
|1.027.296.026
|% 6,81
|
|THYAO
|9,25
|898.759.296
|% 9,08
|
|GARAN
|9,26
|508.132.705
|% 5,95
|
|EREGL
|8,32
|321.966.568
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,09
|312.552.114
|% 4,50
|
|ODAS
|1,37
|275.219.269
|% 3,79
|
|IHLGM
|0,94
|153.554.292
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,09
|312.552.114
|% 4,50
|
|YKBNK
|2,25
|286.944.552
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|149.151.406
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8193
|7,8585
|% -1,16
|
|Frank
|6,5645
|6,6040
|% -1,48
|
|Riyal
|1,6712
|1,6795
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,22
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|19,00
|
|Tam
|2.132
|2.186
|17,91
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|8,66
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|15,83
|15,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|2,39
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