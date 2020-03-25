***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:13
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831954
BIST
12:5890.682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.395,33
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
12:586,4098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
12:586,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0188
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
12:58334,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,41
|Açılış
|: 334,57
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|694.170
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|251.555
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|38.847.636
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|409.842
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,40
|7.471.441
|% -5,47
|
|ARSAN
|2,38
|9.839.248
|% -4,42
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|THYAO
|8,80
|630.530.601
|% 6,15
|
|ASELS
|23,70
|601.369.188
|% 3,77
|
|GARAN
|7,83
|518.108.179
|% 3,30
|
|ISFIN
|3,00
|193.944.560
|% 1,35
|
|YKBNK
|1,92
|174.907.121
|% 1,05
|
|ODAS
|1,29
|120.897.602
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,92
|174.907.121
|% 1,05
|
|THYAO
|8,80
|630.530.601
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,16
|79.924.910
|% 0,87
|
|KRDMD
|1,98
|135.902.943
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6310
|7,6693
|% 1,46
|
|Frank
|1,6988
|1,7073
|% -0,23
|
|Riyal
|333,8650
|334,9970
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.635
|6,69
|
|Altın Gr.
|330
|332
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|27,50
|27,50
|0,35
|