***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:23
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832750
BIST
12:5390.298
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.229,21
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:536,4550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:537,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0442
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:53337,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,22
|Açılış
|: 337,72
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|16.449.944
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|2.945.033
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.284.863
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.350.877
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|3.234.861
|% -9,62
|
|LKMNH
|6,20
|4.385.753
|% -9,09
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,22
|807.577.726
|% -0,32
|
|GARAN
|8,03
|405.800.326
|% 1,13
|
|ASELS
|23,64
|379.329.562
|% -2,56
|
|ECILC
|4,96
|240.767.101
|% 2,27
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|99.297.184
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,45
|45.519.791
|% -2,17
|
|ODAS
|1,30
|124.402.517
|% -2,26
|
|THYAO
|9,22
|807.577.726
|% -0,32
|
|YKBNK
|1,91
|145.126.257
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8723
|7,9117
|% 1,16
|
|Frank
|6,6857
|6,7260
|% 1,09
|
|Riyal
|1,7164
|1,7250
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.626
|-5,57
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,50
|