***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:02
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838541
BIST
11:4095.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 132,47
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:406,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:407,5296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:40383,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,68
|Açılış
|: 383,05
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.305.949
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.737.859
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,90
|17.209.260
|% -9,58
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,25
|454.303.431
|% -9,38
|
|THYAO
|10,21
|413.672.674
|% -1,45
|
|ECILC
|4,68
|303.413.772
|% 7,09
|
|ASELS
|26,46
|292.133.114
|% 0,08
|
|MGROS
|30,10
|278.870.546
|% 4,30
|
|ECILC
|4,68
|303.413.772
|% 7,09
|
|IHLGM
|1,00
|45.983.104
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,94
|86.722.693
|% 0,00
|
|THYAO
|10,21
|413.672.674
|% -1,45
|
|TSKB
|0,97
|32.635.890
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6111
|8,6543
|% -0,22
|
|Frank
|7,1266
|7,1695
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8332
|1,8424
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,83
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.517
|13,30
|
|Tam
|2.525
|2.591
|13,70
|
|Yarım
|1.228
|1.261
|6,60
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|0,11
|
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